Verissimo, Ilary Blasi e la prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti: ecco cosa ha dichiarato la conduttrice

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. La showgirl è pronta per la conduzione della nuova edizione del’Isola dei Famosi, che andrà in onda a partire da questa sera su Canale 5. Ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 16 aprile, la conduttrice ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin un’intervista, la prima dopo la separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi è stata ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 16 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena riguardo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche se non sono mancate le parole spese riguardo il suo nuovo amore e la separazione da Francesco Totti.

Appena Ilary Blasi è entrata nello studio di Verissimo, accompagnata dalle note del brano di Miley Cyrus ‘Flowers’, Silvia Toffanin le ha rivolto queste parole:

So che da casa la gente sicuramente si sta aspettando che inizi a farti domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento, lo faremo quando sarà il momento giusto.

A questo punto la conduttrice ha replicato alle parole di Silvia Toffanin in questo modo:

Ti ringrazio per il tuo rispetto.

L’intervista della showgirl a Verissimo è poi proseguita con le rivelazioni che la diretta interessata ha fatto riguardo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda a partire da questa sera.

Verissimo, Ilary Blasi cita Bastian durante l’intervista: il motivo

Alla fine dell’intervista la padrona di casa Silvia Toffanin ha rivolto alla sua amica e collega Ilary queste parole:

Ho visto che hai voltato pagina.

Alle parole della conduttrice la diretta interessata ha deciso di rispondere in maniera ironica, facendo il nome del suo nuovo compagno Bastian Muller: