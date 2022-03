Ilona Staller a l’Isola Dei Famosi rivela la storia del “rapimento” del figlio

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi sta già regalando momenti estremamente emozionanti. La seconda puntata del reality ha visto protagonista Ilona Staller, con una storia che ha fatto sgorgare copiose lacrime.

La star del mondo hard ha raccontato la drammatica vicenda del figlio Ludwig, vissuta quando aveva solo pochi mesi di vita.

“È stata una cosa che ha segnato la nostra vita, quando finalmente Ludwig è tornato a Roma io ero dimagrita tantissimo, sono dovuta andare da un medico perché non stavo bene” ha rivelato Ilona.

L’ex pornostar fu costretta a “rapire” suo figlio, portatogli via da quello che allora era suo marito. La donna parti per l’America con un unico obiettivo: quello di rapire il suo bambino.

Un ricordo che ha segnato per sempre la vita della Ilona Staller: “Quando io ho viaggiato per andarlo a prendere, in aereo guardavo fuori dall’oblò dicendomi che se fossi caduta in mare non avrei sentito nemmeno dolore”, ha rivelato parlando con la presentatrice Ilary Blasi.

Ma non termina qui: “Quando esce tuo figlio dalla pancia resta quel cordone ombelicale invisibile, Ludwig ha sofferto come me”. In lacrime aggiunge: “Ogni volta che penso a quel periodo, penso al periodo più difficile della mia vita. Mi interessava riprendermelo, perché io sentivo che lo stavo perdendo. L’ho riportato con me perché è mio figlio, vivo per lui”.

Il figlio della star oggi ha 29 anni. Anche Ludwig partecipa al programma ‘L’Isola dei Famosi’ tramite un videomessaggio, per mandare un augurio alla sua speciale mamma: “Sei una madre unica e speciale, sei una sorella. Mi manchi e sei l’unica donna della mia vita, dimostra a tutti chi sei”.