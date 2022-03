Senza alcuna ombra di dubbio Ilary Blasi è una delle showgirl e conduttrici più amate all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la moglie di Francesco Totti ha deciso di svelare qual’è il suo segreto di bellezza. Si tratta di una maschera d’oro per avere una pelle perfetta. Scopriamo insieme meglio di che cosa si tratta.

Qual’è il segreto di Ilary Blasi per avere una pelle perfetta? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato la stessa showgirl romana. Quest’ultima si serve di un trattamento di bellezza che nel corso dell’ultimo periodo sta diventando popolare.

Per rimpolpare, idratare e rassodare la pelle del suo volto, Ilary Blasi ricorre alla maschera d’oro. Lei stessa ha mostrato il suo segreto beauty attraverso una foto pubblicata sulle sue instagram Stories. Nello scatto in questione, la moglie di Francesco Totti è apparsa con una piega perfetta e una t-shirt animalier.

Tuttavia un dettaglio non è di certo passato in osservato a tutti i suoi fan. Infatti la moglie di Francesco Totti ha indossato la famosa maschera viso in versione gold. A seguito del trattamento di bellezza, la showgirl si è scattata un altro selfie mostrando la pelle levigata come effetto della maschera d’oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Che cosa sono le maschere d’oro

Scopriamo insieme gli ingredienti e l’innovazione che favorisce la medicina rigenerativa. Nel corso dell’ultimo periodo, le maschere d’oro sono uno dei prodotti più acquistati del momento. Si tratta di trattamenti estetici per il viso che contengono tali ingredienti: estratto di tulipano nero brevettato, Hyalu-3, siero booster. Il loro scopo è quello di rendere la pelle immediatamente rimpolpata , luminosa, idratata e levigata. La loro innovazione è quella della medicina rigenerativa che favorisce la ricostruzione cellulare.