Ilona Staller: ecco quanto guadagna all’Isola dei Famosi

Tra i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Attrice hard, ex parlamentare, Ilona mancava in televisione da alcuni anni e per lei questa è la sua prima partecipazione ad un reality.

“Sono ancora vergine in questo senso, nel senso che non ho mai fatto i reality” – ha detto appena sbarcata sull’isola in Honduras. “Sono molto felice di stare sull’isola. Sto bene grazie, volevo salutare il pubblico italiano, Nicola e Luxuria. Sono emozionata, voglio fare delle cose interessanti, costruttive, molto belle” – le sue parole.

Ilona farà coppia con Marco Melandri scelto dalla stessa donna di origini ungheresi. “Mi sono molto affezionata a Marco Melandri” – ha affermato Cicciolina. E Marco Melandri ha aggiunto: “È un onore, sono sempre stato un suo tifoso fin da bambino”.

Fonte: Mediaset

Chi è Ilona Staller

Ilona Staller è un’ex attrice a luci rosse, cantante, politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese naturalizzata italiana. È arrivata nel nostro paese dopo aver conosciuto un uomo italiano nell’albergo dove lavorava come cameriera.

Nel 1987 è stata eletta alla Camera dei deputati nelle file del Partito Radicale. Ruolo che ha ricoperto fino al 1992. Per il suo ruolo ancora oggi percepisce il famoso vitalizio.

Dopo le nozze con l’uomo italiano è stata sposata anche con Jeff Koons e dalla loro storia è nato il figlio Ludwig Koons.

La battaglia legale tra i due per l’affidamento del figlio è stata molto lunga e dolorosa per lei. “È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe” – ha svelato Ilona in una intervista.

Ora la ritroviamo all’Isola dei Famosi e come ogni naufrago anche per lei è atteso un corposo cachet. Stando alle indiscrezioni che girano sul web anche Ilona dovrebbe portare a casa dai 5 ai 7 mila euro a settimana.

Chi vincerà l’Isola si porterà a casa anche il montepremi di 100.000 euro con la metà da devolvere in beneficenza ad un ente scelto dal vincitore.