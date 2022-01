Eva Grimaldi è una delle ultime entrate nella casa del Grande Fratello Vip. Lunedì scorso ha ricevuto una splendida sorpresa con l’ingresso della compagna Imma Battaglia. L’attivista ha raccontato di aver trascorso le feste natalizie in solitudine per provare nostalgia dopo 11 anni d’amore. “Eva mi da il senso della vita” – ha detto poco prima di rivederla. L’incontro è un inno all’amore molto toccante.

“Io ti amo, non puoi capire quanto. Ho passato le feste da sola senza voler vedere nessuno perché volevo pensare a te e riempirmi del tuo amore. Voglio morire prima di te perché non voglio stare senza di te, perché il cuore non batte senza di te” – le sue parole.

Poi approfittando della diretta ha fatto un appello a Mario Draghi: “Voglio approfittare per chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio egualitario perché io voglio sposarti ogni giorno e riviverlo ogni giorno”. Una richiesta che ha ricevuto l’approvazione di Alfonso Signorini: “Sottoscrivo quello che hai detto, perché tutti possano sposarsi com’è giusto che sia davanti alla legge” – ha detto dallo studio.

Chiamata poi nella mistery room Eva ha ripercorso le tappe della sua vita da quando da piccolina aiutava i genitori nel distributore di benzina di famiglia. “Vengo da una famiglia povera, io facevo la benzinaia, ma il mio sogno era fare l’attrice” – svela.

La consacrazione arriva negli anni 80 quando diventa una delle sex symbol più famose. “Per fare l’attrice ho messo in mostra il mio corpo e ho messo da parte il mio essere” – ha purtroppo ammesso. Nel 2006 poi il matrimonio con Fabrizio Ambroso terminato nel 2013. “A 50 anni mi sono sentita abbandonata” – ha ammesso. Infine l’amore ritrovato accanto ad Imma.