Imprevisto a Domenica In: Mara Venier costretta a interrompere l’intervista con Ermal Meta

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Domenica In, il programma di Rai 1 campione di ascolti condotto da Mara Venier. Durante l’ultima puntata del programma la padrona di casa ha avuto a che fare con un imprevisto che l’ha costretta ad interrompere la sua intervista con Ermal Meta. Scopriamo insieme cosa è successo.

Per l’ultima puntata di Domenica In Mara Venier ha deciso di accogliere Francesco Gabbani, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. In particolar modo, quest’ultimo è stato accolto dopo l’esibizione di Fabrizio Moro e si è reso protagonista di un simpatico imprevisto insieme alla padrona di casa.

L’intervista con Ermal Meta è iniziata ripercorrendo la sua carriera artistica. Minuto dopo minuto, però, la padrona di casa è stata costretta ad interrompere la chiacchierata con il cantante per un imprevisto che si è verificato proprio in quel momento.

A causa di alcuni rumori di sottofondo, infatti, Mara Venier ha interrotto l’intervista con Ermal Meta per riprendere alcuni tra gli addetti che lavorano dietro le quinte della trasmissione. Queste sono state le parole utilizzate dalla conduttrice:

Silenzio per favore, scusatemi, dovete fare un po’ di silenzio perché non sento. È l’ultima puntata!

Domenica In: Mara Venier confermata anche per la prossima stagione

Domenica In va in vacanza ma è pronta a tornare già dal prossimo 11 settembre. Per la nuova edizione del programma è stata confermata ancora una volta Mara Venier. La regina indiscussa della domenica, dunque, si prepara a condurre la sua quattordicesima edizione.

Per l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In Mara Venier ha fatto una promessa ai telespettatori. La conduttrice, infatti, ha giurato che avrebbe chiuso il programma senza piangere e senza versare alcuna lacrima. Niente paura per i fan del programma. Come già anticipato, la conduttrice tornerà a settembre per far emozionare tutti noi con le sue bellissime interviste.