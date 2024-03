In cosa consiste la chemioterapia preventiva di Kate Middleton e quali sono le conseguenze

La verità sulla malattia di Kate Middleton è ormai ufficiale. Dopo mesi di voci parziali, fughe di notizie e trafugamenti di cartelle cliniche la principessa ha rotto il silenzio e ha svelato il mistero che la circondava. La terapia è molto invasiva e ha degli effetti collaterali molto importanti, tra cui la caduta di capelli, nausea e malessere generalizzato. Di poche ore fa la notizia che la principessa sta lottando contro un cancro. Durante l’operazione all’addome subita a Gennaio i medici hanno trovato delle cellule tumorali, che stanno combattendo con una terapia chemioterapica preventiva.

Questo tipo di terapia consiste in diversi farmaci che cercano di contrastare o quanto meno rallentare la proliferazione delle cellule tumorali. Dopo un intervento chirurgico in zone specifiche, come stomaco, pancreas, colon, il protocollo medico stabilisce un ciclo di chemioterapia per eliminare residui cellulari sfuggiti al bisturi del chirurgo.

Le dichiarazioni sono arrivate proprio da Kate in un lungo video attraverso i canali ufficiali della famiglia reale in cui chiariva gli avvenimenti successivi l’operazione e rassicurava sulle sue condizioni generali.

“Sto bene e divento più forte ogni giorno. Mi sto concentrando su quello che mi aiuterà a guarire nella mia mente, nel mio corpo e anche nel mio spirito”

La scelta di comunicare personalmente la notizia è una mossa vincente. Vederla ha rassicurato i milioni di utenti che da mesi sono incollati ai diversi tabloid per conoscere le condizioni di salute della principessa. L’aspetto di Kate è sereno e si dichiara ottimista nella prognosi della sua patologia. Sarà una sfida lunga e molto impegnativa. I farmaci saranno calibrati e dosati in modo da migliorare la qualità della vita cercando comunque di essere sufficientemente aggressivi per vincere la malattia.

Ci auguriamo che i media le lascino lo spazio necessario ad affrontare la difficoltà della situazione. Una principessa è una donna giovane e malata. Nonostante il suo status sociale o la visibilità del suo ruolo pubblico, ha il diritto di avere la tranquillità e il tempo di ritrovare gli equilibri che una malattia, inevitabilmente, incrina.

Leggi anche Kate Middleton e la verità sul male che l’ha colpita: ecco di quale tumore si tratta