In questo scatto era solo un bambino, negli anni ne ha fatta di strada ed oggi è diventato uno degli attori più amati in Italia. La sua espressione è inconfondibile: avete capito di chi stiamo parlando?

La conosciamo tutti, la serie Mare Fuori rappresenta ormai una serie di culto. Negli ultimi anni ha suscitato un forte interesse soprattutto nel pubblico più giovane. Ma l’aspetto più interessante è la passione dei fan nei confronti della vita privata dei protagonisti della serie. Tra gli attori più acclamati spicca Massimiliano Caiazzo, il ventiseienne che interpreta Carmine Di Salvo in Mare Fuori.

Tutti siamo stati abituati a vederlo nel ruolo di un adolescente con aspirazioni da parrucchiere, nonostante un destino che sembra scritto per l’appartenenza a una famiglia legata alla camorra. Ma in quanti conoscono davvero il suo passato prima della fama ottenuta dalla serie Rai?

Ad andare incontro alla curiosità dei fan è stato proprio lo stesso Massimiliano Caiazzo sui social, condividendo vecchie foto d’infanzia. L’attore, infatti, ha pubblicato un album di foto della sua giovinezza, una serie di slide su Instagram. Massimiliano Caiazzo ha accompagnato l’album scrivendo:

Arte, natura, recitazione e animali. Non è cambiato granché alla fine.

Le immagini pubblicate su Instagram da Massimiliano Caiazzo lo ritraggono come un bambino vivace e adorabile. Nella prima foto, indossa un maglione rosso acceso con zip sul collo, porta grandi occhiali dalla montatura rossa. All’epoca portava i capelli corti, e non erano ancora “selvaggi” come li porta ora. Il piccolo Caiazzo era comunque uno splendido bambino. L’unico dettaglio rimasto immutato è il suo sguardo, così profondo e vivace.

Negli anni, Massimiliano Caiazzo ha subito diverse trasformazioni. Crescendo, è diventato una figura di spicco e un sex symbol. Con un debutto come attore avvenuto solamente all’età di 18 anni, il successo è arrivato rapidamente con Mare Fuori. Da anni, la sua carriera è in continua ascesa e oggi, a 26 anni, è un volto richiesto sia in televisione che sulle passerelle di moda.