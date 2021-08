Incendio a Milano, anche Mahmood tra i condomini del palazzo in fiamme

Nel pomeriggio di domenica 29 agosto, intorno alle ore 17:30 circa, alcuni abitanti residenti in zona Cermenate, a Milano, hanno segnalato un incendio. In particolar modo, le fiamme hanno preso d’assalto un palazzo alto 16 piani. Dopo attente verifiche riguardo gli abitanti dell’edificio è emerso che tra loro c’è anche il cantante Mahmood.

Incendio a Milano: tra i residenti del palazzo c’è anche Mahmood

Dopo la segnalazione dell’incendio da parte di alcuni residenti del palazzo, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo. I soccorritori si sono impegnati al massimo per spegnere le fiamme e hanno portato avanti alcuni accertamenti per verificare la totale assenza di vittime.

Dalle notizie circolanti è emerso che da un primo controllo non ci sarebbero vittime. Tuttavia, però, scopo delle autorità è quello di controllare che all’appello rispondano tutti gli abitanti del palazzo. Tra i nomi controllati, è emersa anche la presenza del noto cantante Mahmood.

Stando alle informazioni circolanti, pare che il cantante vincitore del Festival di Sanremo occupasse un appartamento situato al nono piano del palazzo, purtroppo distrutto così come l’intero palazzo. Altre notizie, inoltre, confermato l’assenza nell’appartamento del cantante durante l’incendio in quanto fuori per motivi di lavoro.

La segnalazione dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica 29 agosto sembra sia partita dai condomini del palazzo. Questi avrebbero segnalato la presenza delle fiamme sulla chat condominiale, provvedendo poi a chiamare i vigili del fuoco. Attualmente non sono state segnalate vittime ma circa 20 persone hanno riportato un’intossicazione da fumo. Le vittime dell’incendio, come dichiarato dal sindaco di Milano Beppe Sala, troveranno ospitalità presso i parenti o in strutture alberghiere.