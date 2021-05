Prova dei sacchi di fango con inconveniente ieri all’Isola die Famosi. A sfidarsi sono stati Rosaria Cannavò e Valentina Persia. La prova richiedeva un grande utilizzo della forza nelle braccia. Sedute con le spalle incollate a un attrezzo, le due sfidanti hanno dovuto mantenere le braccia tese e sollevate per il maggior tempo possibile per evitare di sperimentare il bagno di fango. Ma qualcosa durante la diretta non ha funzionato e la prova è stata annullata per dare modo alle concorrenti di ripartire daccapo.

Fonte: Mediaset

In pratica nella parte di Rosaria Cannavò, quando si è seduta la fune che teneva il sacco ha ceduto. Ha rischiato di perdere ancora prima che la prova iniziasse. Dopo un’attenta analisi delle immagini si è notato come il cedimento non è stata colpa della Cannavò ma bensì di un malfunzionamento della macchina che avrebbe dovuto aiutare i concorrenti a tenere in equilibrio i sacchi. Per questo motivo la prova è stata invalidata e ripetuta.

Incidente all’Isola dei Famosi per Rosaria Cannavò

Ma quando la prova è ripartita la sostanza non è cambiata. La Cannavò dopo pochi istanti ha ceduto. A vincere quindi è stata Valentina Persia. “Mi dispiace ma non ho forza nelle braccia” – ha spiegato la naufraga rassegnandosi al fatto di aver perso.

Fonte: Mediaset

Nella prova dei sacchi di fango, peraltro, Valentina Persia ha già dimostrato di essere particolarmente capace. “Ho molta forza nelle braccia. Sarà il mattarello che sono abituata a utilizzare” – ha spiegato la donna soddisfatta dal fatto di avere vinto l’ennesima prova contro i naufraghi.

Fonte: Mediaset

Momento anche di commozione ieri per lei quando ha ricordato il compagno scomparso prematuramente. “Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5, sapeva che sarebbe morto da solo, mi proteggeva. Sono stati 4 anni ma per me valgono 10 volte tanto. Vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, lui mi ripeteva sempre: ‘ricordati che un amore interrotto non sarà mai un amore finito, rimarrà amore per sempre’ “.