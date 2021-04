Valentina Persia è una delle naufraghe della nuova edizione Dell’Isola Dei Famosi. I suoi esordi risalgono attorno agli anni novanta quando il celebre personaggio televisivo ha iniziato a spopolare a La Sai L’Ultima?. Ma com’è cambiata la donna nel corso del tempo? Ecco le foto che mostrano la sua incredibile trasformazione.

Sebbene sia arrivata con un po’ di ritardo a partecipare all’Isola Dei Famosi, Valentina Persia già ha conquistato tutto il pubblico di canale cinque con la sua simpatia. Ormai è passato un po’ di tempo da quando ha esordito al programma La Sai L’Ultima? ma di certo il mondo della televisione non l’ha dimenticata.

Sebbene sia stata uno dei personaggi più chiacchierati della televisione, Valentina Persia si era allontana dal mondo dello spettacolo. Il motivo di questo suo distacco sono alcune tragedie che hanno segnato per sempre la sua vita. Nonostante questo, ad oggi la donna ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al reality più amato della televisione, L’Isola Dei Famosi.

Qualche anno fa la donna ha avuto due perdite molto importanti: si tratta della morte del suo compagno e quella di suo padre. Attualmente Valentina Persia ha 49 anni ed è mamma di due bellissimi gemelli. A seguito della gravidanza e della depressione post partum ad oggi ha un aspetto decisamente più maturo.

Nonostante questo possiamo notare che alcuni dettagli sono rimasti sempre gli stessi. Uno di questi sono i suoi capelli rosso fuoco ed il suo bellissimo sorriso che l’ha sempre contraddistinta.

Come già abbiamo accennato di sopra, Valentina Persia ha sofferto di una depressione post-partum. Grazie ad un medico specialista la donna è riuscita ad affrontare in modo sereno il suo brutto periodo continuando con il sorriso la sua maternità. Non è tutto. Lei stessa si è anche sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre i fianchi, scolpire l’addome e modificare il seno.