La famosa attrice di Un Posto Al Sole, Ilenia Lazzarin ha avuto un grave incidente con il suo scooter. È stata proprio lei a parlarne sul suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato una storia ed ha parlato di ciò che stava vivendo in quelle ore. Purtroppo è dovuta anche andare in ospedale.

CREDIT: INSTAGRAM

La giovane madre, proprio come tante altre donne, tra gli impegni di lavoro e il figlio piccolo, è sempre molto impegnata.

Nelle scorse ore sul suo profilo Instragram ha deciso di raccontare la triste disavventura che ha avuto. Ha voluto mostrare a tutti anche la foto del suo dito del piede che le stava provocando molto dolore.

Ilenia Lazzarin in passato ha studiato come odontotecnico, ma non ha mai intrapreso questa carriera. Nel 2001 infatti ha deciso di trasferirsi a Napoli e, alla fine, ha iniziato a lavorare come attrice.

CREDIT: INSTAGRAM

È ormai molto tempo che lavora nella famosa serie televisiva Un Posto Al Solo, interpretando il ruolo di una ragazza chiamata Viola. Ha lasciato il lavoro solo per qualche mese nel 2018, dopo la nascita del suo bambino. Infatti è diventata famosa proprio per la celebre soap ed è uno dei volti più amati.

L’incidente di Ilenia Lazzarin

L’attrice sul suo profilo Instagram ha deciso di informare tutti i suoi fan del grave incidente. In una storia, dopo aver pubblicato la foto del suo piede, in cui si può vedere il dito che le fa male, ha scritto:

Sto male. Mio figlio dorme ed io sto con l’alluce rotto, che pulsa… perché per la fretta mi sono parcheggiata il motorino sul piede.

Ilenia ha raccontato che ha avuto quella disavventura proprio mentre stava andando a riprendere il figlio. Ha voluto anche raccontare cosa le hanno detto in ospedale dopo tutti i controlli a cui si sottoposta. In una seconda storia ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM