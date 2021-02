L’attrice sui social con un occhio bendato racconta la sua disavventura: “Ci ha accecato entrambi”

Piccolo incidente per la compagna dell’attore Luca Argentero, Cristina Marino. L’attrice, infatti, ha raccontato sui social la piccola disavventura che l’ha colpita qualche giorno fa. Il tutto a causa della loro piccola Nina Speranza per la quale ha iniziato ad indossare una benda sull’occhio. Scopriamo che cosa è successo a Cristina Marino.

Giorni fa l’attrice e compagna di Luca Argentero, nonché mamma di sua figlia Nina Speranza, è apparsa sui social con un occhio bendato. L’accaduto ha incuriosito fin da subito i fan della coppia che si sono subito interrogati sul perché della benda sull’occhio dell’attrice. Ma la stessa Cristina Marino ha voluto rassicurare i followers e spiegare loro cosa è successo.

Queste sono state le parole dell’attrice riguardo la spiacevole disavventura che l’ha colpita:

Sono accecata. La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa ed oggi è accaduta la stessa cosa anche a me. Evidentemente Nina al posto delle mani ha delle armi e quindi, per gioco, ci ha accecato.