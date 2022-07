Incidente per Chiara Nasti incinta del suo primogenito al quinto mese di gravidanza. La famosa influencer negli ultimi mesi ha scatenato un vero e proprio casino mediatico per alcune affermazioni lanciante nei confronti delle sue colleghe sui social.

Non è la prima volta che Chiara si rende protagonista di vere e proprie discussioni, finendo poi immersa dalle critiche e dalle offese. Nonostante questo, la Nasti prosegue la sua vita e la sua gravidanza serenamente fino a qualche giorno fa in cui, è rimasta vittima di un incidente.

Un grandissimo spavento per l’imprenditrice che all’interno del suo profilo Instagram ha spiegato a tutti i suoi fan ciò che è accaduto. La 24enne si è così confidata sui social network in merito all’incidente che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi.

La ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha reso partecipi i suoi fan della gravidanza e della sua vita quotidiana giorno dopo giorno. Di recente infatti, è lei stessa che ha chiesto alcuni consigli in merito alla cintura di sicurezza in gravidanza di cui, non riesce a fare a meno.

Incidente per Chiara Nasti al quinto mese di gravidanza

Molti suoi fan dopo aver ascoltato le parole dell’imprenditrice hanno sottolineato come la cintura di sicurezza possa far male al bambino. Un’affermazione che ha scatenato mille domande nei confronti di Chiara che, di conseguenza ha raccontato un episodio delicato della sua vita.

Quest’ultima infatti, ha da poco fatto un incidente automobilistico che le ha provocato un grande spavento. È proprio Chiara Nasti a spiegare l’accaduto e quando, secondo lei, sia importante avere sempre la cintura di sicurezza.

“Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso” spiega l’influencer.

La Nasti non ha poi descritto nei dettagli l’accaduto ma ha tenuto a precisare la paura e lo spavento che ha segnato quel giorno indimenticabile. Per fortuna Chiara e il suo piccolo stanno bene e lei stessa ha confermato che continuerà a portare la cintura per sentirsi più sicura.