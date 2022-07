Incidente per Emma Marrone: la cantante è stata costretta ad interrompere il concerto

In queste ultime ore Emma Marrone è tornata ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per una brutta disavventura di cui si è resa protagonista. La cantante, infatti, è stata costretta ad interrompere uno dei suoi concerti a causa di un incidente. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Senza ombra di dubbio Emma Marrone è una delle cantanti più amati del panorama della musica italiana. In questi ultimi giorni l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è tornata a far parlare di sé a causa di una brutta disavventura di cui si è resa protagonista. A causa di una cavalletta, infatti, Emma è stata costretta ad interrompere un concerto.

Emma Marrone costretta ad interrompere il concerto a causa di una cavalletta

L’animale si era avvicinato sul palco creando un grande spavento nei suoi confronti della cantante. In questa situazione, dunque, Emma Marrone ha interrotto il concerto che stava tenendo per avvisare la sicurezza, chiedendo di allontanare la cavalletta. Queste sono state le sue parole:

Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto […] Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto.

Dopo aver chiesto agli addetti alla sicurezza di allontanare l’animale, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha aggiunto:

Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette.

C’è da dire però che la disavventura di cui Emma Marrone si è resa protagonista non è avvenuta in questi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’incidente risale a circa un anno fa.

Il concerto, dunque, risale allo scorso anno quando Emma si stava esibendo a Torino. La vicenda è stata resa pubblica soltanto in questi giorni e sta facendo il giro del web, diventando dunque virale. La scena è stata filmata da un ragazzo che ha condiviso il video in questione soltanto in questi giorni.