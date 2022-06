Emma Marrone: la cantante ferma il concerto per un malore tra il pubblico

In questi ultimi giorni si è tenuto a Campovolo, in Emilia Romagna, l’evento ‘Una. Nessuna. Centomila’. Si tratta di un evento contro la violenza di genere ed ha visto come protagoniste, tra le tante stelle del panorama musicale italiano, anche Emma Marrone. Proprio durante una sua esibizione, la cantante è stata costretta a fermare il concerto. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Sabato 11 giugno si è tenuto a Campovolo, in Emilia Romagna, ‘Una. Nessuna. Centomila.’, l’evento contro ogni violenza di genere. Protagonisti indiscusse della serata sono state Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Come già anticipato, durante il momento dell’esibizione di Emma Marrone, la cantante è stata costretta ad interrompere il concerto. Il motivo? L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha fermato il concerto in quanto una persona del pubblico che stava assistendo all’evento ha avvertito un malore.

Mentre Emma cantava qualcuno tra il pubblico si è sentito male. Ovviamente la cantante non ci ha pensato due volte a fermare il tutto e ad assistere la persona che ha avvertito il malore. Queste sono state le parole della cantante:

Ragazzi, date una mano alla sicurezza.

‘Una. Nessuna. Centomila.’: Emma Marrone soccorre una persona colpita da un malore

Inutile dire che il gesto della cantante ha raccolto numerosi apprezzamenti tra il pubblico presente. Dopo il nobile gesto, infatti, la folla ha iniziato una lunga serie di applausi rivolti ad una delle cantanti più amate nel panorama della musica italiana.

L’artista ha cercato di facilitare al meglio il lavoro dei soccorritori, sporgendosi anche dal palco per portare una bottiglia d’acqua alla persona che ha avvertito il malore. Successivamente, Emma è tornata a cantare emozionando tutti come solo lei sa fare. Queste sono state le sue parole riguardo il brano che è stata costretta ad interrompere: