Incidente per Federica Panicucci: “So che non è bello da vedere..”

Brutto incidente per la conduttrice di Mattino 5: Federica Panicucci in trasmissione con una mano fasciata. Spiega cos'è successo

Un periodo davvero sfortunato per tutti e anche Federica Paniccui non è da meno, la conduttrice di Mattino 5 si è presentata in trasmissione con le dita fasciate e la mano dolorante.

Federica Panicucci non si è però persa d’animo e ha portato egregiamente avanti la trasmissione, anche con qualche dolore. La donna ha tagliato corto spiegando che ha avuto un incidente domestico. Le sue parole però hanno fatto preoccupare i fan:

“Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori. Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere“.

Ai follower però le scuse sbrigative non bastano, così la conduttrice Rai ha rotto il silenzio sui social e ha registrato delle Stories Instagram in cui ha raccontato esattamente l’accaduto:

Ho afferrato la griglia dei fuochi per spostarla e pulire sotto, dimenticandomi che avevo appena cucinato. Devo tenere i bendaggi almeno per una settimana.

In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Approfitto di questo momento in cui sono in macchina con Bacini per raccontarvi cosa mi è capitato. Un incidente domestico. Ho sollevato la griglia dei fuochi incandescente per spostarla con tutte e due le mani, perché è molto pesante. La volevo pulire sotto, dimenticandomi che avevo appena cucinato. L’ho lasciata e fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata.

Insomma, non una banale scottatura ma una vera e propria ustione. Il dolore è stato sicuramente inspiegabile. La conduttrice si è recata in farmacia per le prime cure del caso:

L’ustione era bella tosta, ho provato un male disumano. Non ve lo posso spiegare il dolore… Sono riuscita ad andare in farmacia e sono stati bravissimi. Mi hanno subito medicato con pomate, bende e garze sterili. Devo tenere i bendaggi almeno per una settimana.

Poi ha concluso con un pensiero verso i fan: “Grazie per i messaggi, ora sono così ma il peggio è passato. Mi raccomando state sempre molto attenti in casa, perché ci sono un sacco di insidie”.