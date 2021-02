Rita Dalla Chiesa, avete mai visto la sua casa? Calda ed accogliente ma ciò che cattura l’attenzione è quello che la conduttrice colleziona da anni

Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Per tanto tempo è stata al timone di Forum e durante il lockdown è stata ospite in diverse trasmissioni televisive, ovviamente in collegamento dalla sua abitazione. La conduttrice abita a Roma e la sua casa sembra essere davvero bellissima, ricca di arte e stracolma di libri. La vista sembra essere mozzafiato. E voi, avete avuto modo di vedere la bellissima casa di Rita Dalla Chiesa?

Le foto della casa di Rita Dalla Chiesa

La conduttrice abita in un appartamento davvero bellissimo, sito in un piano rialzato ed è proprio grazie a questa posizione che gode di una vista mozzafiato sulla città di Roma. In questa casa non mancano di certo i libri. Rita possiede infatti un’innata passione per la lettura e per la letteratura, per questo motivo nel suo appartamento non mancano i libri di qualsiasi natura.

Non mancano ovviamente i mobili e le librerie, dove sono riposti i libri. Quest’ultimi sono presenti anche sulle scrivanie presenti nello studio ed anche nel salone. Quest’ultimo è il luogo preferito di Rita Dalla Chiesa, un luogo dove fanno da padrone il legno nelle tonalità medio scure. Altro colore predominante è il rosso. Il divano è proprio di questa tonalità, posizionato in un ambiente molto accogliente e arredano con uno stile classico.

Non passa di certo inosservata l’abat-jour. Anche le tende del salone sono molto eleganti, nelle tonalità del rosso, in tinta con la mobilia. Dalle vetrate si intravede un bellissimo balcone, dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato. La camera è anche impreziosita dalla presenza di due bellissime sedie in legno e da un maestoso camino, decorato da alcuni oggetti molto preziosi e da una foto della stessa conduttrice in bianco e nero.

Va anche detto che l’ex conduttrice di Forum è appassionata di ceramiche color turchese che colleziona da diversi anni, così come da lei stessa raccontato. In questa calda ed accogliente casa, Rita Dalla Chiesa abita insieme ai suoi amici a quattro zampe.

