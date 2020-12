Nel corso degli ultimi giorni Mario Balotelli ha subito un brutto incidente a causa del quale si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Si tratta di un atto vandalico fatto alla sua macchina la quale è stata completamente distrutta. Nonostante ciò, l’attaccante non demorde. Lui stesso ha promesso vendetta ai responsabili di questo terribile gesto.

Infatti, dal video in questione, possiamo notare il vetro della portiera destra completamente distrutto e i suoi frammenti a terra. La stessa cosa è accaduta al finestrino a lato del passeggiero il quale è andata del tutto in frantumi.

Mario Balotelli, oltre a rendere noto al pubblico le terribili condizioni in cui si trova la sua macchina, ha deciso di lanciare un forte messaggio per i responsabili di questo atto vandalico. Un appello molto chiaro e da cui traspare anche molta rabbia per un gesto di cui non si conosce neanche il motivo.

Ecco le parole con cui il noto attaccante ha promesso vendetta:

Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’.