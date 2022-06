Incidente per Valentina Autiero volto noto di Uomini e Donne. La ex dama del Trono Over nella giornata di ieri ha raccontato attraverso le sue storie Instagram la vicenda che l’ha vista protagonista.

Ormai da diversi anni, Valentina ha deciso di allontanarsi dalla trasmissione per dedicare più tempo a sé stessa e alla sua vita. Il pubblico e i telespettatori a casa la ricorderanno sicuramente per il suo carattere duro, diretto e pungente nei confronti delle altre dame e dei cavalieri con cui si è relazionata.

Nella mattinata di ieri però, l’Autiero è tornata all’interno delle proprie storie Instagram per raccontare l’incidente in cui è rimasta vittima la domenica del 5 giugno. Quest’ultima ha così spiegato e riportato le parole dei medici dopo il suo ricovero all’interno dell’Ospedale di Anzio.

Un momento di grande paura per l’ex dama di Uomini e Donne che si è dovuta sottoporre a diversi esami. Le dinamiche dell’incidente per ora restano poco chiare anche alla stessa Valentina che, ha aggiornato tutti i suoi fan in merito all’accaduto.

Incidente per Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne

Nelle proprie storie Instagram, Valentina ha voluto raccontare l’accaduto a tutte le persone che la seguono, riportando le parole dei medici. Per fortuna dopo essersi posta a diversi accertamenti, i dottori hanno potuto escludere il peggio: “Mi volevano ricoverare per la notte ma meglio casa mia, piuttosto che l’ospedale. La tac per fortuna è negativa, niente di rotto”.

Per diverso tempo Valentina Autiero dovrà indossare delle fasciature che vanno a sostituire il classico collare. Esse saranno posizionate nella parte alta della schiena per tutto il giorno. I medici le hanno anche sconsigliato di svolgere attività fisica fino a quando non si sarà ripresa del tutto ma bensì di iniziare una terapia con una serie di iniezioni.

Un momento davvero difficile e spaventoso per la ex dama di Uomini e Donne che da diversi anni ha deciso di non far più parte del parterre femminile. Sono stante diverse le delusioni che la ex dama ha ricevuto durante la sua permanenza nel programma e che, l’hanno portata alla decisione di non tornare più.