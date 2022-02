UeD, Valentina Autiero in forte difficoltà: “Devo trovare un nuovo lavoro”

Valentina Autiero, l’ex dama del parterre femminile di UeD, ha molti fans che, una volta uscita dal programma, hanno continuato a seguirla sui social. Molti telespettatori del dating show sperano di rivedere la donna all’interno del programma.

Fonte studio UeD

Sui social, la donna continua ad aggiornare il suo profilo e a raccontare la sua vita. Ultimamente Valentina ha ammesso di aver riscontrato dei problemi lavorativi importanti, soprattutto nella fine di quest’anno. Le vacanze natalizie hanno portato la donna a riunirsi con la sua famiglia e il suo cagnolino Ettore.

Nel corso di questi anni, per Valentina, sono state tante le novità e i cambiamenti. Uno degli ultimi lo rivela lei stessa raccontando di: “Un po’ di delusioni dal punto di vista lavorativo”.

La dama, fino a qualche tempo fa, è stata l’assistente di uno studio dentistico a Roma, ma adesso, ammette sui social, di doversi mettere alla ricerca di un nuovo lavoro.

Già da tempo aveva deciso di cambiare la sua carriera lavorativa, perché per molti motivi, non andava più bene per lei. Valentina, in realtà, era riuscita a trovare il lavoro perfetto, ma sembrerebbe che la donna abbia ricevuto un’enorme delusione. Queste le sue parole: “Vabbè, quando pensi di essere serena e di aver trovato una dimensione, c’è sempre qualcosa che non va”.

L’ex dama del programma di Maria De Filippi esprime la sua frustrazione sui social. Infatti rimarca le “parole al vento” e “chiacchiere inutili” che si è trovata davanti. Spera di riprendere in mano la situazione e condurre una vita normale.

Infatti questi ultimi mesi sono stati molto pesanti per lei. L’ex dama ha fatto notare che però, sfortunatamente, non è l’unica ad essersi ritrovata in questa situazione. Valentina poi ammette: “Avevo bisogno di staccare da tutto ciò che, non è finto, ma non è proprio reale”. Poi saluta i suoi fans e promette di tornare a parlare dell’anno appena trascorso in futuro.