Demi Lovato e Max Ehrich non convoleranno più a nozze. La cantante e l’attore, diventati una coppia poco prima dello scoppio della pandemia, hanno deciso di dirsi addio. Lo riporta la rivista People. Dopo una storia durata otto mesi, suggellata da un’inaspettata proposta di matrimonio, i due si sono trovati a dover fare i conti con la realtà ed hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

Demi Lovato: decisivo il ritorno alla solita vita

Una fonte vicina ai due volti celebri della showbiz a stelle e strisce, raggiunta dalla testata, avrebbe spifferato che i motivi della separazione sarebbero da ricercarsi nel ritorno alla solita vita, passati mesi in simbiosi nella quarantena, lontani dagli impegni professionali.

Colpo di fulmine non sufficiente

Adesso che entrambi hanno ripreso i consueti ritmi della quotidianità, hanno provveduto a prendere strade separate, in quanto la distanza renderebbe davvero complicato gestire la relazione: lui si trova su un set ad Atlanta, mentre lei è a Los Angeles.

Ostacoli rivelatisi insormontabili, fonte di stress mai affrontato nel corso delle settimane di convivenza, intrapresa malgrado si fossero conosciuti appena poco tempo prima. Dunque, il colpo di fulmine non si è rivelato sufficiente, malgrado i mesi di idillio ostentati pure sui social network, in cui la pop star non ha lesinato a scrivere lunghe romantiche dediche al suo Max.

Situazione precipitata

Qualcosa si è incrinato nel rapporto e pure la proposta di nozze sarebbe sfumata nel nulla, nonostante appena dieci giorni fa i due scherzassero ancora sull’eterna promessa che si sarebbero scambiati, condividendo video su Instagram.

Demi Lovato: amore a prima vista

A luglio i due sembravano pazzamente innamorati l’uno dell’altra, tanto che lei scriveva di esser certa di amare il partner dal primo momento in cui l’aveva incontrato. È stato qualcosa che non aveva mai sperimentato in prima persona, ma fortunatamente per lui valeva lo stesso. Non si era mai sentita così incondizionatamente amata da qualcuno nella sua vita, compresi tutti i suoi difetti.