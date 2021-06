Come sta Tilly Whitfield?

Tilly Whitfield è una famosissima influencer della TV australiana. Recentemente ha voluto provare un trattamento viso fai da te visto in un tutorial su TikTok. Su Instagram ha raccontato cosa stava facendo, fino a un post in cui ha confessato di essere finita all’ospedale per quella beauty routine che ha scoperto essere pericolosa.

Tilly Whitfield ha imparato a suo spese che non sempre i video tutorial pubblicati su TikTok devono essere seguiti. Ne va della propria salute. Sulla piattaforma social, infatti, molti esperti del settore sconsigliano di dare retta a certi rimedi che possono essere dannosi.

Lo sa bene Tilly Whitfield, che sui social ha deciso di mostrarsi con le ferite riportate sul suo volto da un trattamento viso fai a te non proprio adatto. L’ex concorrente del Grande Fratello locale si era sempre presentata con trucco pesante e maschere all’argilla e ora scopriamo il motivo.

Dopo le richieste dei fan, l’influencer ha deciso di rispondere alle loro domande. In un post spiega che le lesioni sono state l’esito di una procedura beauty sponsorizzata su TikTok, che le ha causato molti danni.

Gli sfoghi cutanei sotto occhi e naso fanno pensare che si sia sottoposta a microneedling, una tecnica che usa piccolissimi aghi che bucano l’epidermide, che reagisce rilasciando collagene e dando tono e vigore al viso. Ma forse non funziona con il fai da te.

Il trattamento viso fai da te da non provare mai

L’influencer ne ha fatto le spese sulla sua pelle, ma chissà quanti altri stanno soffrendo per le lesioni di un trattamento a non fare da sole.

Fonte Instagram Tilly Whitfeld

Su TikTok i video con l’hashtag #microneedling sono stati visualizzati più di 160 milioni di volte. E questo non è un bene: Tilly Whitfield è finita in ospedale per problemi alla vista causati dal gonfiore del viso!