“Io Belen ci stiamo…” Stefano De Martino svela un clamoroso e inaspettato retroscena

Stefano De Martino racconta com'è rimasto in rapporti con Belen Rodriguez. In realtà i due si stanno lentamente ma inesorabilmente allontanando per sempre

Non ci sono più rapporti e ormai si stanno lentamente separando per sempre. Per chi si sta chiedendo come sono rimasti Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ecco la risposta alla domanda del secolo. A raccontarlo è lo stesso ballerino e conduttore, che svela i retroscena sulla loro chiacchieratissima storia d’amore, naufragata nel peggiore dei modi.

Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, Stefano De Martino risponde prima alle voci che lo vedrebbero già pronto per la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Il ballerino e conduttore, a teatro con lo show Meglio stasera, si dice che tornerà in tv a partire dal prossimo primo aprile con lo spettacolo Stasera tutto è possibile.

Proprio in merito alla conduzione di questo programma, ironizzando sulla sua presenza all’Ariston, ecco cosa dice: “La mia sesta edizione. Amadeus ne ha condotte quattro. Almeno in questo, sono a buon punto“.

In merito alle voci sulla sua conduzione del Festival della Canzone Italiana, De Martino si dice “ancora molto giovane” e con “troppa poca esperienza” per arrivare su un palco così prestigioso come quello dell’Ariston in veste di presentatore.

Qualora arrivasse una proposta concreta, però, non la scarterebbe a priori, ma prenderebbe il tempo necessario per analizzarla:

“Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela“.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, invece, come sono rimasti?

Nell’intervista il conduttore ha ricordato un aforisma usato durante l’intervista a Che tempo che fa, parlando della separazione da Belen Rodriguez.

“La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita. Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri“.