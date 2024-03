“Io e lui…” La famosissima sgancia la bomba su Flavio Briatore

Taylor Mega si racconta nel programma televisivo storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, in onda su Rai 2. L’influencer racconta di aver avuto una cotta per Flavio Briatore molto prima di conoscerlo.

Lo seguiva già da tempo e corrispondeva perfettamente al suo uomo ideale. Si sono conosciuti nel Principato di Monaco nel 2019, poco prima della partecipazione della ragazza nella format L’isola dei famosi.

Dichiara che la storia è durata pochissimo e che entrambi si sono lasciati tranquillamente e senza polemiche. “Se mi è dispiaciuto che sia finita? ? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati.”

La relazione ha creato dei malumori con Elisabetta Gregoraci, compagna di Briatore, nonostante lei abbia cercato in tutti i modi di sviare l’attenzione dei social dal breve flirt, pubblicando storie in cui fingeva di essere altrove.

Taylor è un influencer molto seguita e arriva a guadagnare anche 40.000 euro per un post. Non rivela i suoi segreti per tanto successo: dichiara che è un settore in cui bisogna avere della grandi capacità per raggiungere cifre di guadagno così alte. Durante la trasmissione televisiva è un po’ restia nel parlare del suo ex Tony Effe ma assicura che i loro rapport sono molto amichevoli e prova per lui un grande affetto.

Taylor ha iniziato la sua carriera nello showbiz poco più che adolescente, a 15 anni, ma è ormai un imprenditrice famosa con più di 3 milioni di followers. Ha creato un brand per la moda, Mega Swim e nel 2020 ha realizzato un calendario di For Man per sostenere una campagna contro la violenza sulle donne. Si è laureata recentemente in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la e-campus di Milano, dimostrando di essere dotata di molto più di una bellezza appariscente che utilizza al meglio per avere un reddito che fa invidia a molti.

