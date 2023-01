Taylor Mega, l’influencer svela quanto guadagna sui social: la cifra è incredibile

Nel corso delle ultime ore il nome di Taylor Mega è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Ospite di Mattino 5, una delle influencer più amate del web ha rivelato i guadagni ottenuti lavorando con i social. Tenetevi forte perché la cifra è a dir poco incredibile!

Quanto guadagna Taylor Mega con il suo lavoro da influencer? A soddisfare la curiosità dei più curiosi ci ha pensato la stessa influencer che, ospite di Mattino 5, ha svelato i suoi guadagni. Inutile dire che le parole dell’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi hanno attirato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme il perché.

La cifra che Taylor Mega ottiene lavorando con i social è incredibile. Nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, l’influencer ha confessato che, con un singolo post condiviso sulla sua pagina Instagram, può arrivare a guadagnare dagli 8mila ai 40 mila euro.

Per un post condiviso su Instagram, Tylor Mega viene pagata dai brand per i quali lavora. Inutile dire che la cifra svelata dall’ex naufraga ha lasciato tutti senza parole. Oltre a fare questa rivelazione, Taylor ha confessato a Mattino 5 che questi risultati sono arrivati dopo tanto impegno e lavoro.

Ma non è finita qui. Forse non tutti sanno che i social, e in particolar modo Instagram, non rappresentano l’unica fonte di guadagno per Taylor Mega. A Mattino 5 lei stessa ha svelato che possiede anche alcune aziende, come un centro estetico a Milano oppure un’applicazione per smartphone di fitness. L’app aiuta le persone ad allenarsi insieme a lei.

Questo è quanto rivelato dall’influencer riguardo i suoi guadagni:

Io facevo anche tre lavori per cercare di guadagnare di più. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga, inizialmente devi investire.

Con queste parole, dunque, Tylor Mega ha confessato che quello che la gente vede non è sempre tutto facile.