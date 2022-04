Irama cambia look: il cantante sfoggia un mullet riccio e biondo

Senza alcuna ombra di dubbio, Irama è uno dei cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. Il vincitore di Amici 2018 si è sempre mostrato con un classico caschetto. Tuttavia, di recente ha cambiato look optando per un taglio davvero originale. Stiamo parlando di un mullet riccio e biondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Irama non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il celebre cantante è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa rendendosi protagonista di un gossip. Infatti, questa volta è per causa del suo cambio look che i suoi fan sono impazziti.

Spesso e volentieri, a Irama piace rivoluzionare il suo aspetto. Da quando ha conquistato il titolo di vincitore ad Amici nell’anno 2018, la star ha subito un radicale cambiamento in termini di stile. Infatti, al tempo dei suoi primi esordi, il ragazzo portava i capelli cortissimi con un ciuffo voluminoso. Successivamente, aveva deciso di sfoggiare un caschetto riccio e ribelle.

Tuttavia, ad oggi le cose sono ulteriormente cambiate. Irama si è recato dal parrucchiere ed ha deciso di darci un taglio. Questa volta il noto cantante ha optato per un’acconciatura davvero originale: si tratta di un mullet riccio. Non è tutto. Oltre al taglio, la star ha deciso anche di cambiare colore scegliendo il biondo sulle punte.

Irama sfoggia le treccine gioiello: ecco qual è il segreto della sua acconciatura

A mostrare il nuovo look è stato lui stesso attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Tuttavia c’è un dettaglio che è rimasta invariato nella sua acconciatura: le treccine gioiello. In occassione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, lui stesso aveva rivelato il segreto delle sue trecce. Queste ultime vengono realizzate con dei preziosi fili d’argento creati da un brand di gioielli appositamente per lui.