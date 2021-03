Sanremo 2021, il particolare look di Aiello sul palco dell’Ariston non passa inosservato: di cosa si tratta

È ufficialmente iniziata la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tra tutte le edizioni del Festival della canzone italiana, Sanremo 2021 si presenta come una delle edizione più difficili da condurre, per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Protagonisti del Festival, oltre ai brani presentati dai Big in gara, anche i loro sofisticati look.

E tra questi, quello del cantante Aiello non è passato di certo inosservato. Il giovane presenta il suo brano, Ora, e sale sul palco dell’Ariston con un look molto particolare. L’outfit sfoggiato da Aiello nella prima serata sanremese è firmato Maison Margiela.

Il completo doppiopetto indossato da Aiello nella sua prima esibizione sanremese, però, presenta un dettaglio molto particolare. Stiamo parlando delle scarpe. Non tutti avrete notato, forse, le scarpe caratterizzate dalla separazione delle dita. Nonostante l’anomalia, però, le calzature in questione hanno una storia antichissima.

Più precisamente, infatti, si tratta di Tabi boots, ovvero degli stivaletti caratterizzati dalla particolarità dell’alluce che è separato dalle dita. La storia di queste calzature nasce in Giappone. Come non tutti sanno, il designer Martin Margiela propose le scarpe per la prima volta nel 1988.

L’occasione di presentazione di questi particolari stivaletti fu il debutto della sua collezione. Ovviamente, la particolarità delle scarpe divise il mondo della moda e il pubblico tra critiche ed elogi. E nonostante, ciò, i Tabi boots con l’alluce separato dalle altre dita sono entrati nella storia della moda.

La storia dei Tabi boots, dal Giappone a Sanremo 2021

Non tutti sapete che le scarpe in cui le dita sono separate nascono in Giappone nel XV secolo. A quel tempo, la calzatura si presentava come una scarpa che voleva essere comoda per infilare le tradizionali infradito. Nessuno poteva immaginare che anni dopo l’invenzione giapponese potesse diventare una scarpa a tutti gli effetti e di essere parte integrante nel mondo della moda, fino ad arrivare a Sanremo 2021 grazie ad Aiello.