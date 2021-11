Com’è Ireland Baldwin oggi? Forse ti ricorderai della celebre figlia d’arte, che può vantare due genitori del calibro di Kim Basinger e Alex Baldwin, famosi attori che hanno fatto, ognuno a suo modo, la storia del cinema internazionale. Ireland Eliesse Baldwin è nata il 23 ottobre 1995, unica figlia della coppia che è stata sposata dal 1993 al 2002, prima di decidere di divorziare. Curiosi di scoprire com’è oggi?

Nata nel 1995, Ireland Baldwin ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando aveva 13 anni. E da allora non si è più fermata. Oggi è una top model di fama internazionale, orgogliosa del suo corpo e della sua bellezza al naturale, avendo posato spesso senza trucco.

Lei ha detto di non amare Photoshop e i filtri: chi la ama la deve prendere così com’è. Ed è facile non usare filtri quando sei la figlia di due bellissimi attori, icone del mondo del cinema internazionale. Ireland, che porta i cognomi di entrambi i genitori, assomiglia molto a mamma Kim.

Ireland non è solo una modella. È un attivista che lotta per difendere gli animali in difficoltà ed è anche una famosa ambientalista. Senza dimenticare che ha abbracciato uno stile di vita vegano, in rispetto del pianeta e di ogni altro essere vivente.

Inoltre è attivista anche nel campo dei diritti umani. Le stanno a cuore particolarmente due battaglie: la lotta all’omofobia e quella per raggiungere la parità di genere. Adora i tatuaggi e recentemente ha anche posato nuda per la Peta. Tale madre tale figlia…

Ireland Baldwin, una bellissima modella che lotta per difendere i diritti di tutti

La modella è molto seguita anche su Instagram, dove non mostra solo la sua bellezza, ma racconta anche dei problemi che ha dovuto affrontare. Come la depressione e le dipendenze, da cui è uscita proprio grazie ai genitori.

Nel 2015, infatti, Kim Basinger e Alec Baldwin l’hanno praticamente costretta a entrare in rehab per i suoi eccessi. L’hanno anche ricoverata per trauma emotivo in seguito. Dopo le dimissioni, la mamma si è dedicata solo a lei per poterla aiutare durante la riabilitazione.