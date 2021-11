Il terribile incidente che ha visto coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust ha purtroppo dell’incredibile. L’attore è assolutamente affranto e sconvolto da quanto successo, solo oggi sua moglie Hilaria ha condiviso un momento di vita quotidiana dell’attore.

I due sono molto innamorati e hanno sei figli: Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo Àngel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo Pau Lucas e, nel 2021, da una madre surrogata è nata anche la piccola Lucia.

Proprio in occasione di Halloween i due hanno provato a ritrovare un piccolo momento di serenità e la donna ha postato una bellissima foto di famiglia e ha scritto:

Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore.

Dopo l’incidente sul set Alec Baldwin ha parlato brevemente di quanto accaduto sempre con i limiti imposti dalle indagini:

Non ci sono parole per spiegare il dolore. Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto accadere. Halyna Hutchins era mia amica. L’incidente sul set di Rust è stato un evento orribile

L’attore hollywoodiano ha anche rivolto un appello per l’utilizzo per le armi sul set:

“Questo episodio capita un volta su un trilione. Sono a conoscenza del continuo sforzo per limitare l’uso di armi da fuoco sui set dei film. Si tratta di un argomento al quale sono molto interessato. Alcune nuove misure le hanno prese. Non sono un esperto in questo campo. Quindi, qualsiasi cosa le altre persone decideranno sarà il modo migliore di proseguire. Per quanto riguarda la protezione della sicurezza della gente sui set, mi dichiaro totalmente a favore e collaborerò in qualsiasi modo possibile. “