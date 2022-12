Isabella Ricci dà un consiglio a Gemma Galgani: “Iscriviti ad un sito d’incontri”

L'ex dama del trono over ha dato un consiglio a Gemma su come trovare l'amore. Come reagirà?

Tra Isabella Ricci e Gemma Galgani non sembra scorrere buon sangue. L’ex data del trono over di Uomini e Donne che oggi è felicemente sposata con Fabio Mantovani, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, è tornata a parlare di Gemma usando parole non proprio al miele.

Isabella ha dichiarato: “Se devo far mente locale su una persona che ha buttato via la vita, penso proprio a Gemma…”. Secondo l’ex dama Gemma avrebbe sbagliato a mandare all’aria la sua storia d’amore con Giorgio Manetti. “È concentrata sul suo ruolo. Mi auguro almeno che in tutti questi anni si sia divertita…” – ha detto.

Fonte: web

Isabella Ricci che non sembra nutrire una grande simpatia per Gemma, ha poi lasciato un consiglio su come trovare l’amore visto che sono ormai anni che è presente a Uomini e Donne collezionando solo insuccessi sentimentali.

Isabella ha consigliato Gemma di iscriversi a qualche app di incontri. “Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa a Torino e Roma, le due città fra cui si muove abitualmente…”.

Insomma parole non proprio al miele per Gemma che, per carità, nel corso degli anni è stata attaccata molto per il suo comportamento e avrà quindi imparato a farsele scivolare di dosso. Vedremo se userà l’arma dell’indifferenza o se risponderà a Isabella.

Ma Isabella nel corso dell’intervista ha anche parlato di altri due protagonisti storici di Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La storia tra i due è ormai giunta al capolinea e ha nel tempo annoiato la stessa Isabella.

“Magari farà anche ascolti, ma io la trovo una gran rottura di scatole…Ma di che cosa stiamo parlando? Perdita di tempo, anche per i telespettatori…” – ha ammesso.