UeD, Gemma Galgani: il messaggio social getta dei dubbi

Il parterre femminile del trono over di UeD conta delle presenze fisse che, nel tentativo di conquistare il cuore dell’uomo perfetto, sono riuscite invece a conquistare il cuore del pubblico. Senza dubbio una di queste è Gemma Galgani, la dama torinese la cui presenza nel dating show della mediaset prosegue ormai da molti anni.

Le delusioni per Gemma sono state molte, purtroppo. Però la dama ha sempre trovato la forza di rialzarsi e continuare a perseguire il suo scopo: il vero amore. La Galgani sembra non avere nemmeno un briciolo di fortuna in questa impresa e, in molti, hanno più volte ipotizzato un suo addio al programma.

Infatti, la voce di un presunto ritiro a vita privata della dama Torinese, ormai simbolo del trono over, diventa più insistente alla fine di ogni stagione televisiva. In effetti, anche di recente sta circolando insistentemente il pettegolezzo su un definitivo addio di Gemma.

Nonostante la data delle prime registrazioni della nuova edizione si avvicini sempre di più, la presenza della torinese non è ancora confermata. In molti credono che, dopo le molte critiche che ha dovuto affrontare e dopo le innumerevoli delusioni amorose, Gemma abbia deciso di prendersi finalmente una pausa per tornare più carica che mai a Settembre.

Ma c’è un altro dubbio che assilla tutti i fans della più famosa dama del parterre femminile del trono over. Possibile che lentamente Ida Platano stia prendendo il posto della loro beniamina?

In effetti, negli ultimi mesi della programmazione della scorsa stagione i riflettori sono stati puntati principalmente sulla bresciana. Nel frattempo, adesso che sapete quello che spunta su Instagram, un messaggio della dama, che non ha fatto altro che insospettire ancora di più.

Queste le parole pubblicate sui social da Gemma: “L’estate sta finendo, ma il sorriso resta”. Appare spontanea la domanda: possibile che Gemma non torni a UeD? Non ci resta che attendere.