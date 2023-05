Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati? L’indiscrezione

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno rappresentato una delle coppie più amate e popolari di Uomini e Donne. Nel corso degli ultimi giorni, i due sono finiti al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderli protagonisti di un gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito alla loro vita sentimentale. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti al dating show di Uomini e Donne. La coppia si è innamorata sin dal primo sguardo e, dopo qualche settimana di frequentazione, ha deciso di viversi la storia d’amore al di fuori delle telecamere. Successivamente, a distanza di qualche mese dal loro trasferimento a Dubai, sul web sono circolate voci di corridoio in merito ad una presunta separazione.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la coppia avrebbe messo un punto definitivo alla loro relazione. A darne la dimostrazione sono stati alcuni indizi che hanno catturato l’attenzione degli utenti. Per esempio, un paio di mesi fa, i follower dell’ex dama di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare la sua assenza prolungata sui social.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: il segnale che non lascia dubbi sulla crisi

Tuttavia, di recente è spuntato un altro segnale che non lascia alcun dubbio e che potrebbe essere la conferma definitiva della loro rottura. Oltre a non pubblicare più immagini di coppia, Isabella e Fabio hanno smesso di seguirsi sui loro rispettivi profili Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto non è giunta ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. La coppia nata al programma condotto da Maria De Filippi romperà il silenzio sulla questione? Non ci resta che scoprirlo.