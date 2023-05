Maria De Filippi, ecco i guadagni milionari della sua azienda Fascino

Maria De Filippi è uno dei personaggi più amati ed apprezzati nel panorama televisivo italiano. I suoi programmi sono manna dal cielo per lo share televisivo visto che fanno sempre il record di ascolti. Programma come Amici, Tu sì que vales, C’è Posta per te e Uomini e Donne che sono prodotti dalla sua azienda di produzione, la Fascino srl.

La società è controllata al 50% da lei e al 50% da Mediaset. Come riportato da Italia Oggi, è stato tempo di bilanci per la Fascino e il 2022 si è concluso con un netto positivo.

Fonte: web

L’esercizio 2022 si è infatti chiuso con risultati davvero spettacolari: si parla di ben 75,3 milioni di euro di ricavi corrispondenti ad un +14,8% rispetto all’anno precedente e di 11,8 milioni di utili, nel 2021 erano stati di 6,4 milioni.

Numeri importanti e in continua crescita. Secondo il giornale economico-finanziario, se gli azionisti decidessero di distribuire i dividenti, Maria De Filippi si porterebbe a casa 5,9 milioni di euro che sommati agli altri percepiti negli ultimi 3 anni, fanno salire il guadagno a 11,6 milioni di euro. Un gruzzolotto non male per la regina della televisione.

Il suo successo sembra inarrestabile e i suoi programmi non conoscono crisi. Per il prossimo palinsesto Maria è pronta a riconfermare tutti i suoi programmi, da Uomini e Donne ad Amici, da Tu sì que vales a Temptation Island che dopo un anno di stop sembra tornerà la prossima estate.

Ma non è tutto, c’è poi anche il reality La Talpa prodotto sempre dalla Fascino che è stato annunciato nei mesi scorsi ma ad oggi non si conosce né la data di partenza né il cast.

Oltre a tutti questi programmi prodotti da Fascino, la De Filippi è anche azionista al 40% della casa discografica 21 Co fondata per dare una mano ad alcuni talenti usciti da Amici a sfondare nel mondo della musica.