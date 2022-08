Isabella Ricci fuori Uomini e Donne: “Cavalieri aggressivi, ecco chi sono…”

La ex dama di Uomini e Donne rivela quanto alcuni cavalieri del trono over siano stati aggressivi durante le varie registrazioni

Probabilmente è stata la dama più glamour del trono over di Uomini e Donne; Isabella Ricci, bon-ton in ogni suo aspetto, dall’abbigliamento sempre elegante e mai sopra le righe al comportamento, sempre composto nonostante i numerosi attacchi e critiche che ha subito durante la sua permanenza nel programma.

Programma che le ha portato fortuna dato che proprio grazie alla De Filippi ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito. Isabella e Fabio Mantovani dopo essere usciti mano nella mano dallo studio si sono sposati il 28 maggio di quest’anno.

Rimasta nei cuori di molti telespettatori, la dama ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv nella quale ovviamente ha parlato della sua esperienza nel programma, rispondendo anche ad alcune domande. Ad esempio, su chi fosse la donna più bon-ton: “La regina del bon-ton? Senza dubbio Tina Cipollari. È una donna con un’educazione vecchio stile: credo che abbia tirato su i figli nella stessa direzione”.

Nella lunga intervista però, la stessa Isabella ha anche sottolineato il comportamento sbagliato e aggressivo di alcuni cavalieri con cui, si è confrontata. Quest’ultima infatti, ha così spiegato come, nel parterre maschile ci siano personaggi dal carattere pungente e a tratti maleducato. Ecco di chi stava parlando!

Isabella Ricci fuori da Uomini e Donne: “Ecco i cavalieri aggressivi”

La ex dama del trono over non poteva esimersi dall’esprimere un parere su alcuni partecipanti, e a sorpresa ha speso quasi delle parole a favore della sua antagonista Gemma Galgani che l’ha sempre mal sopportata durante la permanenza nel dating show.

Quest’ultima ha infatti affermato: “Lei, rispetto ad altri storici del programma ha un vantaggio: che almeno due parole in italiano le dice. Fa più fatica a fare un pensiero logico, perché si perde tra emozioni e sentimenti. Ma un passato remoto e un trapassato prossimo li riesce a coniugare”.

Chi invece secondo Isabella Ricci dovrebbe prendere lezioni di bon-ton sono alcuni personaggi di cui non ha voluto fare nomi: “Tutte le persone aggressive che ti parlano sopra: ce ne sono almeno tre. Ce n’è una quarta che, invece, non ce la fa proprio a sostenere una discussione, per cui non interviene. Non faccio nomi, tanto il pubblico sa a chi mi riferisco”.

Sicuramente una delle persone è Armando Incarnato, con cui la donna si è scontrata molto spesso, accusandolo di avere modi troppo aggressivi.