La scorsa edizione di UeD è terminata da appena un mese e dame e cavalieri, così come gli opinionisti, si godono una meritata vacanza in vista del rientro in grande stile che ci sarà a settembre. Lo stesso, però, certamente non vale per la padrona di casa Maria De Filippi né per la produzione del programma.

Questi capi saldi del dating show attualmente si stanno dando da fare per formare il cast e, soprattutto, per scegliere i tronisti che siederanno sulla sedia rossa all’inizio della prossima edizione. La curiosità del pubblico è alle stelle, tutti sono già impazienti di conoscere le identità dei prossimi protagonisti del trono classico e così il totonome è già iniziato.

Le ultime indiscrezioni, però, non riguardano affatto i possibili tronisti, bensì una figura molto più stabile nel programma: gli opinionisti. Tutti gli appassionati del programma ben sanno che gli opinionisti del dating show sono a tutti gli effetti le colonne portanti della programmazione.

Sembra impossibile pensare ad un’edizione del programma di UeD senza Tina Cipollari o Gianni Sperti. Eppure, sul web viene avanzata con insistenza di ipotesi che Maria possa decidere di mandar via Tina dal suo studio per accogliere un altro personaggio decisamente molto amato.

Di chi si tratta? Di Karina Cascella, che ha già preso parte al programma in precedenza ed è rimasta nel cuore del pubblico. Durante una sua recente intervista rilasciata a Nuovo TV, La donna ha rivelato che sarebbe molto felice di poter tornare all’interno del programma.

Ma Karina non si accontenta facilmente e rivela di non cercare affatto l’anima gemella, dato che è già impegnata. Queste le parole della donna: “Però non come concorrente, non scherziamo! Non ci penso proprio perché so bene cosa mi aspetterebbe”. Poi la Cascella ha spiegato di essere molto affezionata al programma: “Mi ha dato davvero tanto e che mi ha permesso di crescere non solo professionalmente ma anche a livello personale”.

“Se ripenso alle prime puntate quando non riuscivo a pronunciare una parola. Oggi è difficile crederlo, ma avevo paura di dire le cose sbagliate. In questo mi è stata di grande aiuto Maria che, un giorno, intuendo il mio disagio, mi ha detto ‘sii semplicemente te stessa’. E da quel giorno non ho mai smesso di farlo”.