Isabella Ricci, il gesto importante dopo Uomini e Donne: “Non va più via…”

Uomini e Donne sta per ricominciare, la nuova stagione avrà, come ogni anno, vecchi e nuovi protagonisti, che non mancheranno di appassionare con le loro storie d’amore, gli immancabili battibecchi e le delusioni.

Tra i tanti volti che sono passati dal programma condotto da Maria De Filippi alcuni sono rimasti nel cuore dei telespettatori; tra questi possiamo annoverare Isabella Ricci, antagonista della dama più nota del trono over Gemma Galgani.

Isabella ha portato a termine il suo percorso riuscendo in ciò che il programma promette, ovvero trovare l’amore. La sua storia con Fabio Mantovani è iniziata in sordina ma i due sono usciti dal dating show mano nella mano, innamoratissimi. Pochi mesi dopo, il 28 maggio 2022, sono convolati a nozze.

Di recente la ex dama si è lasciata andare ad alcune affermazioni particolari che fin da subito hanno trovato l’approvazione dei suoi fan. Essa infatti, ha caricato all’interno del proprio profilo Instagram una foto insieme al suo compagno, rilasciando alcune parole davvero particolari, vediamole insieme.

Isabella Ricci, il gesto dopo Uomini e Donne: fan in delirio

Durante la sua permanenza nel programma Isabella è stata più volte criticata e accusata di essere una donna fredda, e al momento dell’annuncio del fidanzamento solo pochi hanno speso belle parole per lei, tra cui Tina Cipollari.

La famosa opinionista di Uomini e Donne infatti, ha speso nei mesi passati delle parole davvero inaspettate nei confronti di Isabella. Quest’ultima aveva dichiarato: “Sei stata molto criticata qua dentro, presa di mira da Gemma, Armando, è proprio una tua rivincita dopo tante cose brutte che si sono dette su di te, ho sempre creduto in te. Ti ho sempre sostenuta, a pelle ti ho sentita una persona sincera, sono contenta perché il mio istinto non sbaglia mai”.

L’amore tra la dama e Fabio continua, e i due rendono spesso partecipi i loro sostenitori postando foto e video sui social, come l’ultima dichiarazione d’amore di Isabella nei confronti del marito.

Su Instagram, come didascalia ad una foto che li ritrae assieme la donna ha scritto: “Un giorno arriva una persona, ti conosce, ti ama … E non va più via”. Queste sono le parole che fin da subito hanno scatenato la gioia dei fan che, hanno sempre apprezzato il suo modo di fare e la sua eleganza, dimostrandosi felici per la sua storia d’amore.