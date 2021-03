Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi strabiliante in rosso: cosa abbiamo scoperto sull’outfit

Ilary Blasi ha sfoggiato uno splendido vestito rosso per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2021

Ieri, giovedì 18 marzo 2021, è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi al timone. Per questa occasione la produzione ha riservato tante novità, dall’arrivo di quattro nuovi naufraghi fino allo sbarco del Visconte Ferdinando Guglielmotti a Parasite Island da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo come sostituto del guardiano uscente Marco Maddaloni, dopo l’eliminazione al televoto contro Drusilla Gucci.

Tuttavia, la vera mattatrice assoluta della 15esima edizione dell’adventure game di Canale 5 sembra essere solo e soltanto lei, Ilary Blasi. La conduttrice romana continua a convincere gli spettatori tra continue battute e anche qualche gaffe. Inoltre, di lady Totti piace pure lo stile. E a tal proposito andiamo a vedere che cosa ha indossato.

Per la seconda serata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha optato a favore di un completo rosso. E alla pari del precedente, la presentatrice ha deciso di non coprire la pancia rendendo l’outfit decisamente particolare, oltre che sexy. Il capo della capitolina è firmato dallo stilista Francesco Paolo Salerno.

Entrando nello specifico, la raggiante ex letterina è ricorsa a un top incrociato red e dei pantaloni abbinati del medesimo colore e del medesimo tessuto. Per quanto concerne le scarpe, la padrona di casa del reality Mediaset ha indossato delle décolleté con tacco di Le Silla.

Sui gioielli è andata sul sicuro. Difatti, Ilary ha confermato il paio di orecchini di Bozart Bijoux, lo stesso ammirato nel corso della puntata inaugurale.

Al momento, insomma, Ilary Blasi pare spadroneggiare. Mentre le dinamiche in Honduras devono ancora venirsi a creare (sebbene ci siano già degli spunti interessanti), sui social network gli utenti sono davvero entusiasti di lei. In un periodo storico funestato dall’emergenza sanitaria, il suo modo simpatico e alla mano di guidare lo show è ossigeno puro. Adesso ci toccherà attendere lunedì prossimo per scoprire che cosa indosserà.