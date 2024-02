Ilary Blasi parte per la vacanza con il fidanzato Bastian e Isabel resta con Chanel che le fa da “mamma”

Ilary Blasi parte in vacanza con Bastian ed è la giovane Chanel Totti a prendersi cura della sorellina Isabel

Già da diverso tempo Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. La coppia, che per anni ha fatto sognare tutta Italia, dopo mesi difficili e tanti problemi ha deciso che era arrivato il momento di cambiare direzione. I due hanno preso strade diverse e dopo molti gossip e accuse ciò che li tiene uniti sono i tre figli. Due di loro sono ormai grandi, ma la piccola Isabel ha solo 7 anni, e ha ancora bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. Tra lei e la sorella Chanel, di nove anni più grande, c’è sempre stato un ottimo rapporto ed ora che Ilary è un vacanza con Bastian, il nuovo compagno, è proprio la giovane Chanel a prendersi cura della sorellina Isabel.

Ilary Blasi con i figli Cristian, Chanel e Isabel

I tre figli di Ilary e Francesco sono Cristian nato nel 2005, Chanel nata nel 2007 e la più piccola Isabel, nata nel 2016. La coppia, si sposa a giugno del 2005, con un matrimonio trasmesso da Sky e tutto il ricavato, è stato devoluto in beneficenza.

Per anni gli italiani vedono la loro storia d’amore come perfetta, il sogno di ogni coppia. Ma nel 2022 iniziano a circolare delle voci riguardanti crisi e problemi, anche se all’inizio viene smentito tutto. Dopo qualche mese la coppia si separa ufficialmente. Da gennaio 2023 Ilary inizia una relazione con Bastian Muller. In tutta questa vicenda i figli hanno dovuto affrontare momenti davvero difficili, ma sempre insieme, uniti da un profondo affetto.

E proprio grazie a questo affetto sono riusciti a superare queste difficoltà. Chanel, molto unita alla sorellina Isabel, in questi giorni le sta facendo da “mamma”, vista la vacanza di Ilary con Bastian.

Chanel Totti aiuta la piccola Isabel a fare i compiti di italiano

La giovane condivide una storia sul suo profilo Instagram dove mostra un libro di esercizi di italiano. Chanel Totti aiuta la sorellina a fare i compiti e in assenza dei genitori si prende cura lei della piccola di casa.