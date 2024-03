Isola dei Famosi 2024, rivelato il nome del secondo opinionista: lo conosciamo e lo vediamo tutte le sere in tv! Nome bomba

La conduttrice Vladimir Luxuria ha scelto il suo opinionista in studio per l’Isola dei Famosi 2024 e sarà Dario Maltese. Il giornalista è un volto noto di Mediaset, dal momento che conduce il telegiornale di Canale 5, il Tg5. Come per il Grande Fratello, che ha visto Cesara Buonamici affiancare Alfonso Signorini, anche per l’altro reality show della rete ammiraglia di PierSilvio Berlusconi si gioca la carta della “credibilità” del giornalirmo.

Tra poche settimane, quando terminerà il Grande Fratello, inizierà su Canale 5 un altro reality show, L’Isola dei Famosi 2024. Poche le conferme che abbiamo finora. Sappiamo, ad esempio, che ci sarà Vladimir Luxuria alla conduzione.

Non si conosce ancora il cast dei naufraghi, almeno non ufficialmente. Ci sono alcune indiscrezioni che rivelano che sull’isola potrebbero approdare il ristoratore Joe Bastianich, il ballerino Samuel Peron, la vincitrice di X Factor Chiara Galiazzo, che però avrebbe già smentito.

Tra gli altri nomi dei papabili concorrenti del reality show condotto da Vladimir Luxuria, troviamo anche ex allievi di Amici, la scuola di canto e ballo di Maria De Filippi: Sangiovanni (che da poco ha annunciato un allontanamento dalle scene musicali), LDA e Albe.

Anche per quello che riguarda il nome dell’inviato, l’incertezza regna sovrana. Il nome più papabile fatto in queste ore è quello di Elenoire Casalegno. Ma né la produzione né la diretta interessata hanno confermato o smentito.

Isola dei Famosi 2024, il giornalista Dario Maltese sarà l’opinionista?

Circola anche la voce su possibili nomi degli opinionisti. Si è parlato di Elena Guarnieri, giornalista volto di punta di Studio Aperto e oggi vice direttrice del Tg5. ‘Dagospia’, però, parla oggi di un altro reporter sempre di Mediaset.

Rimanendo in tema giornalisti, infatti, pare che tra i più papabili ci possa essere Dario Maltese, anche lui giornalista e anche lui del Tg5. Nulla di certo, ovviamente: dobbiamo attendere gli annunci ufficiali. Ma ormai non dovrebbe mancare molto!