È un post molto lungo, toccante e sentito quello che Sangiovanni ha postato sul suo account Instagram qualche ora fa. Il giovane artista ha spiegato di non avere le energie fisiche e mentali per portare avanti il progetto sul nuovo album e il nuovo tour, annunciando così che si prenderà una pausa dalla musica intesa come lavoro. Ci ha tenuto a ringraziare tutti e dire che tornerà più forte di prima.

A pochi giorni dalla conclusione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, uno degli artisti in gara ha deciso di uscire allo scoperto, di raccontare a cuore aperto del periodo non semplice che sta passando e annunciare che ha bisogno di una pausa per potersi riprendere al meglio. Stiamo parlando di Sangiovanni, artista amatissimo soprattutto tra i giovani, che viene da un risultato non troppo entusiasmante all’ultima edizione della gara canora sanremese, essendosi classificato al trentesimo e ultimo posto.

Già in passato ‘Sangio’ aveva avuto un periodo non semplice e ne aveva parlato. Difficoltà legate a paranoie e ansie, che lui aveva già saggiamente riconosciuto e affrontato in terapia. “Ho smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità“, aveva detto a Le Iene. E anche adesso, che sta vivendo un altro periodo difficile, non se ne vergogna e ne parla a cuore aperto.

Con un lungo e toccante post sui social il cantante ha spiegato che l’esperienza comunque positiva di Sanremo gli è servita per capire che essere se stessi, dire la verità e accettarsi è molto importante. Un disagio, spiega, che c’era già dallo scorso Sanremo e che lo ha portato oggi a dire stop.

Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo.

Sangiovanni rimanda uscita dell’album e concerto al Forum, ma non vuole mollare

Nei prossimi mesi erano in programma l’uscita del suo nuovo album (Privacy) e un concerto al Forum di Assago. Entrambi sono stati rimandati, Sangiovanni, però, non molla la musica e promette di tornare: