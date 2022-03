L’Isola dei Famosi è iniziata da circa una settimana. Il cast si sta man mano ambientando in Honduras e di certo non sono mancate le prime polemiche e litigi.

I più frizzantini in questi primi giorni sono stati sicuramente Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis che si sono beccati in alcune occasioni. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha accusato l’attore di essere un privilegiato perché ha potuto portare un rasoio sull’isola mentre a lei è stato negato anche portare un rosario.

Ma al di là di questo ci sono tanti aneddoti che non si vedono in onda, come alcuni fuori onda durante la puntata. E proprio uno di questi è finito sui social dove si vede Carmen Di Pietro fare un gesto non proprio carino nei confronti del figlio Alessandro.

Fonte: web

Carmen di Pietro e suo figlio sono molto affiatati. In diverse occasioni Alessandro ha chiesto alla madre di coprirsi di più perché in molti lasciavano cadere l’occhio proprio sulle sue forme prosperose.

Poi durante un fuori onda si stava parlando dell’età della Di Pietro e Alessandro ha svelato: “ne ha 64“.

Non l’avesse mai fatto. Carmen è andata su tutte le furie e ha rifilato un bel ceffone al figlio prima di spingerlo giù. Il tutto tra le risate generali del gruppo con Antonio Zequila che ha chiesto di non massacrarlo.

Ovviamente il tutto è stato sarcastico e giocoso come è normale che sia tra una mamma e un figlio. Ma sui social non è mancato chi invece ha trovato di cattivo gusto il gesto accusando Carmen Di Pietro di essere manesca. Altri hanno invece commentato: “Nessun rispetto per il figlio lo picchia davanti a tutti“.