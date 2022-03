Due giorni di permanenza e già prima lite all'Isola dei Famosi. Tutto per colpa di un bagno in acqua.

L’Isola dei Famosi è iniziata da due giorni e già c’è stata la prima lite tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. Inevitabile vista la novità di quest’anno con i concorrenti che sono legati in coppia.

C’è chi è partito già dall’Italia in coppia con un personaggio che li lega affettivamente, e chi invece ha trovato l’altro membro della coppia in Honduras sull’Isola.

Antonio Zequila ormai veterano dei reality è stato il primo a scegliere la propria compagna e la scelta è virata su Floriana Secondi vincitrice del Grande Fratello.

I due sono coppia a tutti gli effetti nel senso che sono legati da una corda di 1 metro e mezzo. Per questo devono condividere ogni istante della giornata e fare tutto insieme.

Ed è per questo che è nata la prima lite. Antonio voleva rientrare in acqua per fare un bagno ma Floriana invece non era d’accordo per problemi fisici. Ha mostrato agli altri il costume ancora bagnato urlando:

“È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze”.

La replica di Antonio Zequila è stata immediata: “Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla” – ha detto.

“Io parlo ma almeno sono simpatica e faccio ridere, tu quando parli fai due palle così” – le parole di Floriana. Antonio Zequila ha risposto rivolgendosi alla produzione: “Non accetto le persone aggressive”.

Floriana Secondi ha contrattaccato: “Sei un radical chic che dice ‘no, non gridare’ però da stamattina fai la coccetta cinese!”. Insomma sarà una settimana molto lunga per loro all’Isola dei Famosi.