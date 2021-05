L’edizione numero 15 dell’Isola dei Famosi si appresta alla conclusione. Un’edizione che non ha decollato in termini di ascolti. Nemmeno il doppio appuntamento settimanale ha salvato le sorti del reality. A detta di Lorenzo Riccardi, noto ex tronista di Uomini e Donne, la colpa del flop sarebbe da attribuire alla scelta del cast, poco capace di creare empatia con il pubblico. Lorenzo ha lanciato una piccola frecciatina al programma accusandolo di prendere soltanto gente raccomandata.

Fonte: Mediaset

Intervistato da Giada De Miceli per ‘Non succederà più’, il pugliese ha commentato negativamente la presenza di alcuni Vip che, secondo lui, sarebbero approdati in Honduras solo grazie a raccomandazioni.

“Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui. A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa” – ha detto l’ex tronista.

Fonte: Google

Isola dei Famosi, Ignazio Moser nuovo finalista

In effetti nelle scorse settimane soprattutto sui social diversi telespettatori hanno commentato il cast dell’Isola dei Famosi come sconosciuto e poco coinvolgente. Purtroppo c’è da dire che si sono persi per strada anche personaggi abbastanza seguiti che sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il reality per problemi fisici o personali.

Fonte: Mediaset

Ieri in puntata intanto è stato decretato il secondo finalista che è Ignazio Moser mentre a lasciare l’isola sono state Fariba e Angela Melillo. In nomination ci vanno Isolde Kostner e Matteo Damante.