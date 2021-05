Paul Gascoigne decide di abbandonare il programma e non sarà più in studio. Ecco cosa è successo

All’Isola dei famosi i naufraghi esclusi dal gioco sono soliti essere presenti in studio durante le dirette. Da Elisa Isoardi a Brando Giorgi, da Akash Kumar a Drusilla Gucci, tutti gli ex concorrenti sono sempre in prima fila in studio insieme ad Ilary Blasi. Con gli opinionisti, gli ex naufraghi osservano attentamente gli altri rimasti sull’isola alle prese con la vita da.

Ma non sarà più così per Paul Gascoigne, che non sarà più presente nelle puntate del reality show. L’ex calciatore ha deciso che non si era più al fianco dei suoi colleghi per guardare commentare il resto della gara. Ricordiamo che Paul aveva abbandonato il Survivor game firmato Mediaset a seguito di un problema alla spalla. La notizia del suo abbandono agli studi dell’isola viene diffusa dal settimanale ‘Chi’. Nelle pagine della rivista a cura di Alfonso Signorini si spiega anche la motivazione.

Isola dei Famosi: la decisione di Paul

A quanto pare l’ex calciatore avrebbe deciso di abbandonare l’Italia per ritornare a Londra. Gascoigne, dopo il problema alla spalla, ha deciso di tornare a casa per potersi curare e riabilitare al meglio. In effetti l’incidente che l’ex concorrente ha avuto sull’isola dei famosi non è stato lieve. Nel corso di una prova il 53enne ha subito un grave infortunio.

Nonostante il pronto intervento della produzione e dei medici di primo soccorso, il naufrago è stato costretto ad abbandonare le Honduras. Pur provando un immenso dolore, l’ex calciatore non ha perso il suo spirito il suo entusiasmo.

Prima di abbandonare i giochi Paul ha trovato anche la forza di fare dell’umorismo: “Ho un po’ di dolore perché si sono rotti i legamenti e il tendine della spalla, ma sto bene perché ho mangiato il gelato”. Insomma, un concorrente a tutto tondo che avrebbe sicuramente potuto dare molto di più a reality. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poterlo vedere ancora ospite nel reality.