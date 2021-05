Akash Kumar perde le staffe contro Zorzi: "Non me ne frega un ca***"

Tommaso Zorzi, con la sua lingua biforcuta, è già riuscito a farsi dei nemici all’Isola dei famosi. L’opinionista the reality di Mediaset sembra aver infastidito Akash Kumar. Il ragazzo ha avuto una permanenza flash in Honduras ed in breve è stato eliminato. Nelle prime dirette, quando si trovava ancora in Honduras, il naufrago si è sempre mostrato gentile nei confronti di Zorzi, spendendo molto belle parole su di lui.

Kumar, inizialmente, aveva addirittura dichiarato di apprezzarlo come figura televisiva. Ma sembra sia bastato davvero poco a fargli cambiare idea. Zorzi, come suo solito, hai iniziato ad ironizzare sui vari nomi d’arte usati dal modello e questo sembra aver infastidito particolarmente Akash. Il veronese, in sostanza, ha dato in escandescenze, fino ad arrivare a pubblicare le sue chat private con Tommaso subito dopo l’eliminazione dal reality.

Nonostante questo battibecco, sembrava che due fossero riusciti a raggiungere di nuovo un punto di incontro. Kumar, infatti, era stato addirittura ospite di Tommy nel suo programma ‘Punto Z’. Anche questo si è dimostrato un armistizio di breve durata, e il top model adesso sembra aver perso definitivamente le staffe: “Ragazzi la verità è che io non volevo fare altre polemiche. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi”.

E ancora: “Venerdì ne vedremo delle belle, cinema. Tralasciando il cinema voglio dire grazie a chi lavora dietro le quinte a L’Isola a Milano e in Honduras. Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi… non me ne frega un ca*** e venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di fare due cose”.

“Non è che per vincere un GF Vip può crederti il professore di Oxford. Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford. Tanti personaggi stanno cercando di creare la mia immagine come personaggio antagonista. Non ci riuscirete mai, ho dio con me“. Sicuramente, con questo temperamento il modello avrebbe potuto dare molto di più a L’Isola dei Famosi.