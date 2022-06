Isola dei Famosi, alcol e fuochi d’artificio: così i concorrenti hanno festeggiato la fine del reality

Mega festa in Honduras con tutto il cast e i concorrenti per festeggiare la fine del reality.

Come di consueto dopo ogni reality in genere si organizza una mega festa per festeggiare la fine dei giochi e tornare alla normalità. Anche all’Isola dei Famosi è accaduto questo. Dopo la puntata finale cast e produzione hanno organizzato una festa in Honduras.

Il tutto è stato documentato dalle storie Instagram di diversi concorrenti. Musica, alcool e fuochi d’artificio per porre fine alle ostilità. I più attivi sui social Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis ma anche Alessandro Iannoni è sembrato uno dei più scatenati dopo essere volato in Honduras per fare una sorpresa alla mamma Carmen Di Pietro in vista della finale.

Alla festa ha partecipato anche tutto lo staff presente dietro le quinte del reality che sono in Honduras da almeno un mese prima dell’inizio per preparare il tutto.

Anche per loro ora le meritate vacanze. L’Isola dei Famosi di quest’anno si è confermato uno dei reality più seguiti in Italia.

I numeri rispetto allo scorso anno sono risultati in crescita e per questo i presupposti per una nuova edizione condotta da Ilary Blasi ci sono tutti.

“La 16esima edizione dell’Isola dei Famosi, con i suoi 25 appuntamenti ha dato linfa e leggerezza al prime-time della stagione primaverile di Canale 5. Serate condotte con polso e ironia da un’ottima Ilary Blasi, con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e il brillante Alvin da Cayo Cochinos. Una produzione-monstre realizzata grazie all’impeccabile regia di Roberto Cenci. E alle tante professionalità autorali e produttive Mediaset e Banijay Italia messe in campo, alle quali – insieme al cast degli isolani – va la calorosa gratitudine di tutta la rete. Un bilancio più che attivo, che comprende la costante attenzione di media e social, come le tante declinazioni dello show sulle reti Mediaset. Bravi!” – questo il commento del direttore di rete.