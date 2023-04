Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone confessa: “Ecco perché Mediaset mi ha voluto sull’isola”

Lunedì 17 aprile l’Isola dei Famosi ha finalmente aperto i battenti. Tra i naufraghi sbarcati in Honduras per vivere questa esperienza ci sono anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Prima di partire per l’Honduras, il giornalista ha rilasciato un’intervista a ‘Nuovo Tv’ dove ha rivelato il motivo per cui Mediaset lo avrebbe voluto nel cast del reality.

Queste sono state le parole del giornalista:

Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia.

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno festeggiato il loro anniversario

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 lunedì 17 aprile, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, poco dopo essere sbarcati in Honduras hanno festeggiato il loro anniversario.

