Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato il reality: il motivo

Nel corso delle ultime ore è stata resa pubblica la notizia secondo cui Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di lasciare l’Isola dei Famosi. In seguito all’insorgenza di problemi di salute di Simone Antolini, la coppia ha maturato la decisione di abbandonare l’Honduras per sempre. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini non sono più concorrenti dell’Isola dei Famosi. La notizia riguardo l’abbandono del reality da parte della coppia è emersa poco fa e sta facendo il giro delle pagine dei principali giornali di gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia sia già tornata attiva sui rispettivi social.

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano il gioco: il giornalista aveva minacciato di abbandonare l’Honduras durante le ultime puntate

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda Alessandro Cecchi Paone si è reso protagonista di un’accesa discussione avuta con Ilary Blasi. La scelta degli autori di separare le coppie in gara non è per niente piaciuta al giornalista che ha minacciato di lasciare il gioco insieme al suo fidanzato:

Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone non sono per niente piaciute alla conduttrice la quale ha replicato all’ormai ex naufrago in questo modo: