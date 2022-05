Isola dei Famosi, Alessandro in lacrime lascia il gioco: “Ho gli esami all’università”

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è arrivata ieri sera ad un crocevia. Ieri si doveva disputare la finale ed invece i naufraghi sono stati costretti a decidere se proseguire o meno l’avventura visto che il programma è stato prolungato fino a fine giugno.

Uno ad uno i naufraghi sono stati chiamati ad esprimere la loro intenzione: lasciare o proseguire nel gioco. Tra i concorrenti che hanno deciso di tornare a casa c’è anche Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. E il motivo è molto nobile.

Il giovane ragazzo frequenta l’università e dinnanzi alla scelta di restare o meno ha scelto di tornare a casa per riprendere i suoi studi.

“Devo fare gli esami all’università, non posso rimandare. La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua” – ha annunciato Alessandro in lacrime.

Ilary Blasi ha cercato di convincere il giovane a restare “devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”, ma lui è stato irremovibile: “Non frequento un’università normale, è un corso di laurea interamente in inglese. Sono fermo a questa decisione, sto pensando h24 solo a questo”.

Isola dei Famosi, mamma Carmen ha condiviso la scelta

La decisione di lasciare è stata condivisa anche da mamma Carmen: “L’Università è davvero importante, è un peccato che lui vada via ma lo capisco completamente e ha il mio appoggio”.

Anche in studio sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria hanno apprezzato molto il gesto di Alessandro di mettere in primo piano prima lo studio.

“Uno che tra lo studio e un reality show sceglie lo studio, non posso che apprezzarlo tantissimo” – ha detto Nicola.